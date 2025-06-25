Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Eski Van Şehri’nde yer alan Selçuklu dönemi eseri tarihi Van Ulu Cami’nin yeniden restore edilerek görkemli yapısıyla ayağa kaldırılacağını söyledi.

Van Kalesi’nin güneyinde yer alan ve birçok medeniyetin izlerini taşıyan Eski Van Şehri’ndeki camiler bölgesi yeniden canlandırılıyor. Geçtiğimiz yıl Van Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle başlatılan "Kültürel Mirasımızı Koruyor, Geleceğe Taşıyoruz" projesi kapsamında kapsamlı restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Proje kapsamında 750 yıllık Van Ulu Cami başta olmak üzere Kızıl Minareli Cami ve Miri Ambarı da restore edilerek eski görkemli yapılarına kavuşturulacak.

İHA muhabirine konuşan Vali Ozan Balcı, Eski Van Şehri’ni "Geleceğe Miras" programı çerçevesinde ayağa kaldırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Ulu Cami’nin 750 yıllık tarihi bir yapı olduğunu hatırlatan Vali Balcı, "Daha önce yıkılmış olan bu camiyi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri, Valiliğimizin öncülüğünde restore ediyoruz. Çalışmalar yaklaşık bir yıl önce başladı. İnşallah önümüzdeki bir yıl içinde bu görkemli yapıyı yeniden ayağa kaldırmış olacağız" dedi.

"Sadece Ulu Cami değil, birçok tarihi yapı ayağa kaldırılıyor"

Çalışmaların sadece Ulu Camiyle sınırlı olmadığını belirten Vali Balcı, şunları söyledi:

"Van Kalesi’nde bulunan Süleyman Han Camii’nin restorasyonunu tamamladık. Abbas Ağa Camii daha önce yıkılmıştı, ihalesini yaptık. Kızıl Minareli Cami’nin restorasyonu tamamlanmak üzere. Miri Ambar’da çalışmalar sona yaklaştı. Hüsrevpaşa Hanı’nın da restorasyonu devam ediyor."

"Yeni bir mahalle kuruyoruz"

Eski Van Şehri’nde tarihi yapılarla bütünleşen yeni bir mahalle kurma hedefinde olduklarını dile getiren Balcı, "Amacımız atalarımızdan aldığımız bu eşsiz mirası, tarihine, özüne, kültürüne saygı göstererek gelecek nesillere aktarmaktır. Bu projeye emek veren tüm restoratörlerimize, ustalarımıza, işçilerimize, mimar ve mühendislerimize teşekkür ediyorum. Bu eserler, Van’ımızın tarihi ve kimliği açısından son derece kıymetli. İnşallah en güzel şekilde tamamlayıp ibadete açacağız" diye konuştu.