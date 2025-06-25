Antalya’nın Alanya ilçesinde sokak kedisi ile yılan arasında yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi Bağderesi Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. Apartmanın önünde duran bir sokak kedisi, yakındaki yılanı fark ederek saldırıya geçti. Kedinin patisiyle uzaklaştırmaya çalıştığı yılan ise kendini savunmaya çalıştı.

Öte yandan bir süre devam eden mücadelede yılan, apartman girişine yönelerek kapı korkuluklarına tırmandı. Kedinin peşini bırakmadığı yılan, daha sonra bina girişinden ayrılarak bahçedeki yeşil alana kaçtı. Kedi ve yılan bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşların yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü. Görüntülerde kedinin yılanı dikkatle takip ettiği, zaman zaman patiyle hamle yaptığı anlar yer aldı.