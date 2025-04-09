Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kilo 294 gram metamfetamin ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Erciş NSM Büro Amirliği ekipleri 9 Nisan 2025 tarihinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 kilo 294 gram metamfetamin maddesiyle suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ele geçirildi.

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Olayla ilgili "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA