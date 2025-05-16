Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 23 kilo 560 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 23 kilo 560 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılan 1 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi.