Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Iğdır, Ağrı ve Siirt illerinde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik 24-27 Haziran 2025 tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlık merkezinden ve 15 farklı ilden gelen su ürünleri kontrol ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, Van’ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı, Erciş ilçesindeki Zilan Çayı ve Bitlis’in Ahlat ilçesindeki su kaynaklarında yoğun kontroller yapıldı. Denetimlerin temel amacının, bölgedeki su ürünleri kaynaklarının korunması, yasa dışı avlanmanın önlenmesi ve inci kefali popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu belirtildi. Ekipler, özellikle inci kefalinin üreme döneminde yoğunlaşan kaçak avcılıkla mücadele için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Denetimler kapsamında avlanma yasaklarına uymayanlara cezai işlemler uygulanırken, ekipler su ürünleri yasaları hakkında bölge halkına bilgilendirmelerde de bulundu. Öte yandan Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde iki ayrı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bakanlık yetkilileri, 15 farklı ilden gelen su ürünleri kontrol ekipleri, kolluk kuvvetleri ve çeşitli paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantılarda, Van Gölü ve çevresindeki iç sularda sürdürülen koruma-kontrol faaliyetleri, yasa dışı avcılıkla mücadele yöntemleri, sürdürülebilir balıkçılık politikaları ve denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir tarafından, Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefalinin korunması için yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.