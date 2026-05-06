VAN (İHA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın Türkiye'nin en genç illerinden biri olduğuna dikkat çekerek, 'Gençlerimize maaşlı çalışmak yerine, istihdam oluşturan bireyler olmaları yönünde bir vizyon sunuyoruz' dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26), ikinci gününde de yoğun katılımla devam ediyor. Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuara katılanlar, 140 aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ederek iş ve staj imkanları konusunda bilgi sahibi oluyor.

'Türkiye'nin en genç beşinci şehriyiz'

Fuar alanındaki stantları tek tek ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, organizasyonun önemine değindi. Van'ın demografik gücüne vurgu yapan Takva, 'Genç nüfusun yoğun olduğu bir şehiriz. Yaş ortalaması 23,5 olan, Türkiye'deki en genç nüfusa sahip beşinci şehirlerden biriyiz. Dolayısıyla gençlerin kariyer planlaması yaparken burada kamu kurumları, ulusal ve uluslararası markalarla bir araya gelmesi, kendi geleceklerini tasarlarken neyle karşılaşabileceklerini deneyimlemeleri bence çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

'Maaşlı çalışmak yerine istihdam oluşturan bireyler olun'

Van TSO olarak gençlere yönelik temel perspektiflerini açıklayan Başkan Takva, girişimcilik vurgusu yaptı. Gençlerin sadece iş arayan değil, iş kuran bireyler olması gerektiğini belirten Takva, 'Gençlerimize; iş aramak veya maaşlı çalışmak yerine; işlerini kurup vergi veren, istihdam oluşturan bireyler olmaları yönünde bir perspektifle yaklaşıyoruz. Bu fuarın da bizim genel yaklaşımımızla örtüştüğünü memnuniyetle görüyorum. Eğitim düzeyi ne olursa olsun, her gencin bu fuarda kendi geleceğine dokunabileceği bir alan bulabileceğine inanıyorum' dedi.

Bölge üniversitelerine ve katılımcılara teşekkür

Fuarın verimliliğinden ve yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Takva, emeği geçenlere teşekkür etti. Bölgenin en büyük kariyer organizasyonlarından birine ev sahipliği yapan Van YYÜ başta olmak üzere tüm paydaş üniversiteleri ve katılımcı firmaları kutlayan Takva, Van TSO olarak gençlerin kariyer vizyonlarına katkı sunmaya ve onları ağırlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden DAKAF'26, mülakat simülasyonları, paneller ve kurum tanıtımlarıyla genç yetenekler için bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.