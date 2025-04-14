Van Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda uçurtma şenliğini düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çocuk ve gençlerin sosyal ile kültürel gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda uçurtma şenliği etkinliği düzenleyecek. Etkinlik 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 12.30’da Eski Van Şehri (Van Kalesi arkası) alanında yapılacak. Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan’ın da katılacağı etkinlikte çocuklara ücretsiz olarak uçurtma dağıtılacak. Uçurtma şenliğine başta çocuklar olmak üzere tüm Van halkı davetlidir" denildi.