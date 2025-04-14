Konya’da müşterisi tarafından gasp edilmeye çalışılan ve şüpheliyi biber gazı ile etkisiz hale getiren taksici o anları anlattı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt (63) idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen M.A.D. (28), merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu. Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs, bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkararak, taksiciyi tehdit etti. Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan, hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, olayda kullandığı oyuncak silahla polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben korkmadım soğukkanlı davrandım"

Olay anını anlatan taksici Veli Kurt, "Arkadaş buraya geldi Yaylapınar Mahallesine gitmek istediğini söyledi. Biz de her müşteri gibi arabamıza aldık. Oraya kadar normal sohbet ederek gittik. Orada marketten ekmek almak istediği söyledi. Ekmek aldıktan sonra arkaya oturdu. Arkaya oturması beni şüphelendirdi ama ilerledik. Daha sonra ara yola girdik, ardından tarla yoluna girdik. Tarla yolunda durmamı istedi benden. O esnanda da silahını çıkarıp tehdit etmeye başladı. Beni ilk olarak aşağıya indirmek istedi. Beni araçtan indirmeye çalıştı, otomobilin anahtarını aldı ben de geri aldım. Ben korkmadım soğukkanlı davrandım. O esnada da ben biber gazını kullandım o da hiç beklemedi böyle bir şeyi. Bu durumun etkisiyle de kurtuldum" dedi.

"Bu olayda kamera olmasaydı bir çok şeyi ispat edemezdik"

Taksicilerin bu tarz olaylar yaşadığını ifade eden Kurt, "Kamera sistemi zorunlu oldu çok da güzel oldu. Bizim daha öncesinde kameramız yoktu. Bu olayda kamera olmasaydı bir çok şeyi ispat edemezdik. Acil buton hizmetinin verileceğini söylüyorlar. Bu durumun da olmasını isteriz. Daha da ötesi camlı kabinin de olmasını isteriz" şeklinde konuştu.