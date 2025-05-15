Van Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sokak hayvanları hakkında seminer verdi.

Sahipsiz kedi ve köpekleri sahiplenme, kenti daha huzurlu, sağlıklı ve güvenilir hale getirmeyi hedefleyen Veteriner İşleri Daire Başkanlığı, toplumda hayvan haklarına dair farkındalık oluşturmayı ve sokak hayvanlarının refahını iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda veteriner hekimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında lise öğrencilerini sokak hayvanları hakkında bilgilendirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Lisesi’nde gerçekleşen seminerde öğrenciler, sokak hayvanları hakkında sahiplenme, barındırma ve tedavi etme gibi hususlarda sunum eşliğinde bilgi aldı. Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların veterinerler tarafından cevaplamasıyla sona erdi.