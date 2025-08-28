Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan inşaat atıkları, moloz ve hafriyat atıklarının temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütürken, kent genelinde bir ay içinde 35 noktada 9 bin 31 metreküp hafriyat temizlendi.

Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir için yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir yandan kaçak hafriyat dökümünün önüne geçmek için denetimlerini sürdürürken, bir yandan da kentin farklı noktalarına kaçak olarak dökülen hafriyat ve inşaat atıklarını temizliyor.

"35 noktada 9 bin 31 metreküp hafriyat temizlendi"

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile koordinasyon halinde yoğun bir mesai harcayan ekipler, özellikle Van Gölü çevresi ve mahallelerdeki boş alanlara gelişigüzel atılan atıkları toplayarak, daha önce belirlenen hafriyat alanlarına taşıyor. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yoğunlaştırılan çalışmalarda, İpekyolu İlçesi Kıratlı, Alipaşa, Yalı ve Şafak mahalleleri, Özalp Yolu, Canlı Hayvan Pazarı civarı, Bardakçı ve Kevenli Mahalle yolları ile Edremit ilçesi Güzel Sanatlar Lisesi yanı, Şabaniye, Yenimahalle ve Elmalık mahalleleri ve Tuşba ilçesi Kalecik, Şemsibey, İskele, Bardakçı, Abdurrahman Gazi mahalleleri ile Erciş Yolu üzeri ve Sahil Yolu civarı başta olmak üzere 35 noktada 9 bin 31 metreküp hafriyat temizlenerek bertaraf edildi.

"İnşaat firmaları ve vatandaşlara duyarlılık çağrısı"

Van’ın daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Van Büyükşehir Belediyesi Harita Mühendisi Ömer Yönten, "Kent genelinde yürüttüğümüz hafriyat temizleme çalışması ile ilimizin daha temiz, daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımız belli bir program dâhilinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın sabrı ve desteği bizler için çok değerlidir. Şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için hafriyat temizleme çalışması destek olmak hepimizin görevi. Bu süreçte vatandaşlarımızın ve yüklenici firmaların belediyemizce belirlenen hafriyat depolama alanlarına inşaat atıklarını doğru bir şekilde bırakmaları ve çevreye duyarlılık göstermeleri bizler için çok önemlidir. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"Yapılan çalışmalardan çok memnunuz"

Erciş Yolu üzerinde esnaf olduğunu belirten Mutalip Koç da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Buradaki çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi’ne ve Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalardan esnaf olarak çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Özellikle yerleşim yerlerine yakın alanlara dökülen inşaat atıkları çevre ve insan sağlığı açısından risk oluştururken, Belediye ekipleri yasal döküm sahası dışındaki noktalara döküm yapan şahıs ve firmalara karşı yasal işlem yaparak cezai işlem uyguluyor.