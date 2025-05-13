Mersin Valiliği, önceki gece Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayan, ardından da videosunu çeken şüphelinin tutuklanmasının yanı sıra hakkında ’Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme’ suçundan da işlem yapıldığını bildirdi. Valilik, yaralının ise tedavisinin yapılıp taburcu olduğunu açıkladı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi’nde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (49), şüpheli U.T.E. (21) tarafından darbedilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli motosikletle kaçarken, sağlık ekipleri M.G.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen U.T.E., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan U.T.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelinin darbedip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken işlediğini öne sürdüğü suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfredilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.

Valilikten açıklama geldi

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bozyazı ilçemizde 12.04.2025 tarihinde meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili olarak, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne 12.05.2025 saat 01.45’te gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi’ndeki olay yerine giden ekiplerimiz M.G. isimli şahsın olay yerinde yaralı vaziyette olduğunu tespit etmiş, olay yerinden kaçan motosikletli bir şahıs takip edilerek yakalanmıştır. U.T.E. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır. Ayrıca U.T.E. isimli şahsın olayı videoya çektiği ve sosyal medyada paylaştığıyla ilgili ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme’ suçundan da adli tahkikata başlanılmıştır. Yaralanan M.G. isimli şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir" denildi.