Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Murat Zorluoğlu, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim sistemindeki gelişmeleri ve öğrencilerin başarıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve okul idarecileri tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, okulu gezerek öğrenci, öğretmen ve derslik durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretin devamında öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Zorluoğlu, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, herkesin hayatında unutulmaz izler bırakan en az bir öğretmeni olduğunu belirtti. Diyarbakır’daki eğitim kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalara da değinen Zorluoğlu, "Eğitimde başarı, okul-aile işbirliğiyle mümkündür. Velilerimizin de bu süreçte aktif rol alması gerekiyor. Unutmayalım ki başarı sadece akademik değil, ahlaki ve değerler eğitimini de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla elde edilebilir." dedi.

Görüşmede öğretmenler ise Vali Murat Zorluoğlu’na ziyaretlerinden dolayı şükranlarını sunarak, eğitim sistemindeki yenilikler hakkında görüşlerini paylaştı. Eğitimciler, özellikle bu yıl 1, 5 ve 9. sınıflar için uygulamaya konulan yeni müfredatın, öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim kalitesini artırdığını vurguladı. Yeni müfredat sayesinde öğrencilerle daha etkili bir iletişim kurduklarını ve öğrencilerin derslere olan ilgisinin arttığını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini daha özgürce ifade etmelerine imkan tanıyan bu sistemin, öğrenme süreçlerini daha keyifli hale getirdiğini ifade etti. Program kapsamında sınıfları da ziyaret eden Vali Zorluoğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerin eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında sohbet eden Zorluoğlu, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.