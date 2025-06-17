Malatya’da 7 bini aşkın öğrenciye dokunan ÖNEM Projesi’nin gala programında konuşan Vali Yavuz, "Evlatlarımızı kaybetme lüksümüz yok" mesajı verdi.

Malatya’da Vali Seddar Yavuz’un himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ÖNEM (Özel Nedenlerin Engelleri ile Mücadele) Projesi kapsamında düzenlenen gala programı, MABESEM’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gala programına Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Vali Yardımcısı Bilal Basrı, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, kamu kurumlarının yöneticileri, STK temsilcileri, öğretmenler, hamiler ve öğrenciler katıldı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, projenin sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda bir gönül seferberliği olduğunu vurguladı. Vali Yavuz, "Belki bir çocuğun elinden tutmakla bir şey değişmez denilebilir. Ancak her büyük başarı, küçük ama anlamlı bir adımla başlar. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmak, iyiliğin en güzel örneklerindendir" dedi.

Konuşmasında çağın getirdiği sosyal ve dijital tehditlere de değinen Vali Yavuz, "Kalabalıklar içinde yalnızlaşan bireylerin arttığı bir dönemdeyiz. Bağımlılık, sadece bedeni değil, zihni ve iradeyi de esir alıyor. Bu yüzden erken çocukluk döneminde sevgi ve şefkatle yoğrulan bir kişilik inşası şart" ifadelerini kullandı.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Yavuz, "Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Malatya’da ise 750 bin kişilik güçlü bir aile yapısına sahibiz. Evlatlarımız sadece kendi evlerinde değil, toplum içinde büyür. Bu nedenle hiçbir çocuğumuzu kaybetme lüksümüz yok" şeklinde konuştu.

Program kapsamında semazen gösterisi, şiir, müzik ve öğrencilerin hamileriyle geçirdiği anlara dair sunumlar yer aldı. Projenin içeriğinde emeği geçen kamu görevlilerine belgeleri takdim eden Vali Yavuz, ardından sergi açılışını yaparak atölyeleri ziyaret etti.

7 binin üzerinde öğrenciye destek

Vali Seddar Yavuz’un himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ÖNEM Projesi, 21 ana başlıkta, 7 farklı öğrenci grubuna yönelik olarak 7 Kasım 2024 tarihinde başlatıldı. Proje kapsamında 13 ilçede yer alan 551 okulda toplam 7 bin 716 öğrenci tespit edilerek proje sistemine dahil edildi.

Bu öğrencilerle 5 bin 447 gönüllü hami eşleştirilirken, toplamda 9 bin 623 sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyet düzenlendi. Öğrencilerin akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerine çok yönlü katkı sağlandı.