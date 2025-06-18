Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, tedavileri ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak sağlığına kavuşan kuşları doğal ortamına saldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2’nci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Troya Ören Yeri Doğal Yaşam Alanı’nda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan kuşları, Çanakkale Valisi Ömer Toraman yerinde gözlemledi. Ardından Vali Toraman, sağlığına kavuşan kerkenez, kukumav ve kulaklı orman baykuşunu elleriyle doğal ortamlarına saldı.