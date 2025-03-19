Samsun Valisi Orhan Tavlı, "terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda kimsenin ülkenin önünde duramayacağını ifade ederek, "Ülkemiz sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir, demir yumruğunu daima hazır da tutmaktadır" dedi.

Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Samsun Garnizon Gazi Tümgeneral Davut Alâ ve eşi Selda Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi. Burada konuşma yapan Samsun Valisi Tavlı, terörle mücadele son 10 yılda elde edilen başarılara değinerek açıklamalarda bulundu.

"Ülkemiz, demir yumruğunu daima hazırda tutmaktadır"

Terörsüz Türkiye’den ve mücadelelerden bahseden Vali Tavlı, "Ülkemiz son dönemde diğer tüm kurumları gibi güvenlik birimlerini de FETÖ’nün ve gayrimeşru yapıların etkilerinden arındırdıkça yenilendi, toparlandı, kelimenin tam anlamıyla kendine geldi. Bugün saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türk milleti var. Sadece vatandaşlarının değil, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların da umudu haline dönüşmüş, yıldızı parlayan bir Türkiye ve Türk milleti var. Terörle mücadelede özellikle son 10 yılda elde edilen büyük başarılar, terörü yurt içinde bitme noktasına getirmemiz işte bu gerçekler nezdinde olmakta. Ülkemiz, güvenlik birimlerimizin terörle mücadelede tüm dünyaya örnek başarılarının verdiği cesaretle geleceğe ve Türkiye Yüzyılı’na yürüyor. Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı’na hem bir başlangıç hem bir süreklilik katacağız inşallah. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirdiğimizde de bu ülkenin önünde artık kimse duramayacak. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak, kazanan geleceğimizin teminatı evlatlarımız olacak, kazanan kardeşliğimiz olacak inşallah. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil, dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir, demir yumruğunu daima hazır da tutmaktadır" diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, şehit aileleri ve gaziler yer aldı.