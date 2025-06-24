Edirne Valisi Yunus Sezer, hasat mevsimiyle birlikte artan yangın riskine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yol kenarlarında, piknik alanlarında ve tarlalarda yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, anız yakmanın da yasak olduğunu hatırlattı. Vali Sezer, "Atılan bir izmarit, yakılan kontrolsüz bir ateş, çiftçimizin bir yıllık emeğini, tarlayı ve ormanı kül edebilir. Lütfen daha dikkatli olalım. Yol kenarlarında ya da piknik alanlarında yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılmalı. Rüzgarla birlikte yangın hızla yayılıyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl köylere 50 su tankeri dağıtıldığını, bu yıl da 25 tankerin daha alınacağını belirten Vali Sezer, "Anız yakmak kesinlikle yasak. Bu konuda cezai işlemleri uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl köylere 50 su tankeri dağıttık. Bu yıl da 25 tankerin alımı için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.