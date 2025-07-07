Kütahya Valisi Musa Işın, Tavşanlı ilçesinde sahipsiz hayvanlara yönelik yapılması planlanan Doğal Yaşam Alanı Projesi kapsamında tahsis edilen arazide incelemelerde bulundu.

Proje alanında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Işın, doğal yaşam alanının planlama süreci, kapasitesi ve altyapı ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanacağı bu alanın, hem hayvan refahına hem de toplum huzuruna önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

Doğal Yaşam Alanı Projesi’nin, sokak hayvanlarına yönelik modern ve sürdürülebilir bir çözüm sunarak, bölge halkı için de güvenli ve sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturması hedefleniyor.