Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ı makamında kabul etti. Görüşmede, üniversitenin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve akademik alandaki yenilikçi projeler ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversiteye yapılan yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler hakkında Vali Işın’a bilgi verdi. Akademik gelişmeler ve bölgeye sağlanan katkılar üzerine fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, üniversitenin bilimsel ve sosyal alanlardaki gelişimi de değerlendirildi.

Vali Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi’nin bölgenin önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, üniversitenin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü desteği vereceklerini ifade etti.