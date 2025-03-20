Kütahya Valisi Musa Işın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi’nde, KYK yurtlarında kalan kız öğrencilerle sahur programında bir araya geldi.

Vali Musa Işın, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve manevi değerleri yaşatmanın bu ayda daha da anlam kazandığını belirten Vali Işın, gençlerin bu atmosferi en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerle kültürel değerler, gençlik çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri üzerine sohbet eden Vali Işın, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katılım sağlamasının, hem bireysel gelişimlerine hem de topluma büyük katkı sunacağını belirtti. Öğrencilerin görüş ve düşüncelerini dinleyen Vali Işın, geleceğin teminatı olan gençlerin sosyal hayatta daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.