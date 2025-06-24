Kütahya merkez ve ilçe belediyelerinin yürütmeyi planladığı kamulaştırma, proje ve restorasyon çalışmaları için 2025 yılı 1. dönem Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı Dağıtım Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın’ın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kent genelinde kültürel mirasın korunmasına yönelik birçok proje ele alındı.

kütahya İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan tescilli yapıların kamulaştırma, projelendirme, restorasyon ve bakım-onarım çalışmaları.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, Kütahya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Kültür varlıklarımızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan bu projelere gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.