Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerini ziyaret etti.

Vize sınavları öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Işın, genç sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Sporun, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Işın, bu alandaki eğitimin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal faydalar da sunduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında dersin içeriği ve sınav süreci hakkında öğretim elemanlarından bilgi alan Vali Işın, spor alanında yapılan akademik çalışmaların önemine dikkat çekerek öğrencilere başarılar diledi.