Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte düzenlenen COP31 zirvesine katılan yabancı heyetlerin Hatay'dan alacağı örnekler olduğuna dikkat çekerek kenti 21. yüzyılın dünyasına uygun şekilde inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği süreci kapsamında, farklı ülkelerden gelen bakanlar ile aralarında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de bulunduğu yabancı temsilciler, 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' panelinde Hatay'da bir araya geldi. Zirvede depremin ardından yeniden inşa edilen Hatay'daki süreç katılımcılara aktarıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' paneline yönelik açıklamalarda bulundu.

Hatay'ın yeniden inşa edilirken dünyanın çevresel normlarına uygun biçimde inşa edildiğini ifade eden Vali Masatlı, 'Biz Hatay'dan dünyaya bir mesaj vermek istedik. Dünyanın çevresel konularda imar konusunda ve yapılaşma konusunda çok ciddi derecede farklılıkları var. Asırların felaketiyle beraber bizim şehrimiz çok ciddi derecede hasar aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyada bu zamana kadar eşi benzeri görülmemiş bir ihya, inşa ve imar çalışmaları başladı. O günden bu güne kadar şahsımda bu şehrin ilk yıkılışından, enkazların kaldırılmasına, şehrin tekrar yapılanmasına ve kentin yeniden inşasına şahit olan birisiyim. Bir şehrin yeniden ortaya çıkışını ve bu şehrinde aynı zamanda insan odaklı, hem de enerji kullanımını azaltmayı önceleyen dolayısıyla dünyanın çevresel normlarına uygun bir şekilde nasıl inşa edildiğine hep beraber şahit olduk' dedi.

'Yabancıların söylediği gibi 'Riborn Hatay' Hatay yeniden doğuyor'

Depremde yerle bir olan kentin 21. yüzyıla uygun koşullarda planlandığını ifade eden Vali Masatlı, 'COP-31 ile buraya gelen heyetlerin Hatay'dan alacağı çok fazla örnek vardır. Biz bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Depremde çok şeyimizi kaybettik ama artık Hatay'ımızı 21. yüzyıla güçlü bir şehir olarak, marka şehir olarak daha enerjik bir şehir olarak ve daha insan odaklı şehir olarak hazırlama fırsatı yaşadık. Bizde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu hem modern yapılarıyla, tarihi yapılarıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla, alanlarıyla ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte yeni bir şehir doğuyor. Yabancıların söylediği gibi 'Riborn Hatay' Hatay yeniden doğuyor. Bu programın şehrimizde yapılmasını çok anlamlı ve isabetli buluyoruz' dedi.