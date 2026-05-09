Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte düzenlenen COP31 zirvesinde depremin ardından yeniden inşa edilen kentteki çalışmaların dünyaya duyurulduğuna dikkat çekerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği süreci kapsamında, farklı ülkelerden gelen bakanlar ile aralarında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de bulunduğu yabancı temsilciler, 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' panelinde Hatay'da bir araya geldi. Zirvede depremin ardından yeniden inşa edilen Hatay'daki süreç katılımcılara aktarıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk,

'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' paneline yönelik açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından yeniden inşa edilen Hatay'ın gıpta ile bakılan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Öntürk, 'Asrın felaketinde sadece bedenlerimiz enkaz altında kalmamıştı, tarihimizde yıkılmıştı ve yerle bir olmuş şehir vardı. Biz bu işin altından kalkacağımıza inandık ve Cumhurbaşkanımızdan çarşıdaki esnafımıza kadar herkes birlik ve beraberlik içerisinde milletimiz kendine yakışanı bir kez daha gösterdi. Milli birlik ve beraberliğimize bu noktaya geldik. Geldiğimiz bu noktada; üst düzey bakanlarımız, dünyanın çok önemli kuruluşlarının yöneticileri Hatay'ımızda. Gelinen bu nokta gıpta ile bakılan bir nokta. İhya ve inşa sürecinde emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Murat Kurum Bakanımıza, diğer bakanlarımıza ve toplumun birlikteliğini sağlayan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay'ımızı dünyaya tanıtmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz' dedi.

'Enerjisinden, parkına bahçesine kadar, binanın yalıtımına kadar tamamı planlanarak yapıldı'

Kentte inşa edilen yapıların çevreye duyarlı yapılar olduğuna dikkat çeken Başkan Öntürk, 'Dünya afetlerle karşı karşıya çok sık afetler yaşanan bir oluştu. Bu şehir planlanırken afetlere dayanıklı bir şehir yapıldı ve beraberinde de çevreye duyarlı binalar yapıldı. Şehir o şekilde inşa edildi. Enerjisinden, parkına bahçesine kadar, binanın yalıtımına kadar tamamı planlanarak yapıldı. Bu da bizim ülke olarak hangi noktaya geldiğimizin nasıl bir güç haline geldiğimizin göstergesidir. Biz depremde kaybettiklerimizi unutmayacağız, onlar bizim acılarımız Acılarımızın altında ezilmedik biz, acılarımızla beraber bundan sonraki nesillere daha dirençli bir şehir nasıl bırakırız, nasıl daha iyi bir noktaya gelirizin mücadelesini verdik. Geldiğimiz nokta milletimize yakışır bir nokta oldu' ifadelerini kullandı.