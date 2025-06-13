Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Köklü ve şanlı bir geçmişe sahip teşkilatın, hem ülke genelinde hem de Zonguldak’ta kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, tüm jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.