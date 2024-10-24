Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma’da bulunan Çayır Mağarası’nda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma programı kapsamında ilin doğal güzellikleri arasında yer alan Çayır Mağarası’nda incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, mağaranın turizme kazandırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında, mağaranın hem turistik cazibe merkezi haline getirilmesi hem de doğal yapısının korunarak güvenli bir şekilde ziyaretçilere açılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.