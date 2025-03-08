Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile birlikte ildeki asayiş olaylarını değerlendirdiği toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Vali Eldivan, Bayburt’ta geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarında yüzde 14 azalma olduğunu söyledi.

Vali Eldivan, Bayburt’un şubat ayı asayiş olaylarını paylaştı. Şubat ayı bilgilerini açıklayan Vali Eldivan, geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarında yüzde 14 azalma olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Eldivan, "Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir" dedi.

Vali Eldivan şu açıklamayı yaptı:

Terörle mücadele konusunda: 2025 yılı şubat ayı içerisinde PKK/KCK ya yönelik toplam 2 küçük çaplı operasyon yapılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır. İlimizde başka bir terör olayı veya operasyonu olmamıştır.

Asayiş olayları konusunda: Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının şubat ayı ile 2025 yılının şubat ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında yüzde 14 azalış ve aydınlatma oranlarında her iki ayda da yüzde 100 olduğu için değişim olmamıştır. 2025 şubat ayındaki bu olayların yüzde 4,1’i konut dokunulmazlığı ihlali, yüzde 1,4’ü kişilerin huzur ve sükununu bozma, yüzde 4,1’i cinsel taciz, yüzde 13’ü hakaret, yüzde 33’ü kasten yaralama, yüzde 1,4’ü cinsel saldırı ve yüzde 43’ü ise tehdit konularında meydana gelmiştir.

Yine malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunda asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının şubat ayı ile 2025 yılının şubat ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında yüzde 57,14 azalış sağlanmıştır. 2025 şubat ayındaki bu olayların yüzde 80’i dolandırıcılık, yüzde 10’u işyerinden hırsızlık, yüzde 5’i evden hırsızlık ve yüzde 5’i ise gasp konularında gerçekleşmiştir. Bu olayların yüzde 83’ü aydınlatılmıştır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2025 yılının şubat ayında hapis cezası almış olup aranan 8 kişi yakalanmış, yakalanan bu şahısların 1’i kasten öldürme 7’si diğer suçlar ile ilgilidir. Ayrıca ifade için aranan 8 kişinin de ifadelerinin alınması sağlanmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda: 2025 şubat ayında TCK 190-191 ile ilgili yapılan operasyonlar sonucunda 16,67 gram esrar, 5,88 gram metafetamin, 8,30 gram bonzai ve 74 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam etmektedir.

Siber suçlarla mücadele konusunda: 2025 yılı şubat ayı içerisinde çeşitli konularda bilişim suçları kapsamında 16 hesap tespit edilmiş, tespiti yapılan bu suçların yüzde 6,25’i asayiş, yüzde 37,5’ü terör, yüzde 31,25’i siber, yüzde 6,25’i kaçakçılık ve yüzde 18,75’i diğer konulardadır. 2025 şubat ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre ilimizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 35’dir.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan istatistik açıklamasının ardından vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Vatandaşlarımızdan soğuk ve karlı hava koşullarını dikkate alarak kışlık lastiksiz araçlarını trafiğe çıkarmamalarını, yayaların çatılardaki buz saçaklarına ve kar kütlelerine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.