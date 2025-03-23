Şırnak Valisi Birol Ekici, taş toplama ve kırma tesisinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi tarafından İdil Ovası’nda kurulan Taş Toplama ve Kırma Tesisi ile bölgedeki taşlar toplanıyor. Toplanan taşlar tesiste işlenerek asfalt ve yol yapım malzemesi olarak kullanılıyor. Taşlardan temizlenen bölgeler ise tarıma kazandırılıyor. Şırnak Valisi Birol Ekici, Taş Toplama ve Kırma Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Ekici, burada yetkililerden tesis ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.