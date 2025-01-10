Şırnak Valisi Birol Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Vali Ekici, gazetecilik mesleğinin zorlu çalışma şartları ve toplum üzerindeki önemini vurguladı.

Vali Birol Ekici, valilik toplantı salonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Ekici, burada yaptığı konuşmada, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gazetecilik yapmanın zorluklarına dikkat çekti. Bu bölgelerde görev yapan gazetecilerin, bölgenin gerçeklerini duyurmak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Ekici, basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesindeki rolünün altını çizdi.

Vali Ekici, konuşmasında gazetecileri “bölgenin sesini duyuran kahramanlar” olarak nitelendirerek, onların emeklerine ve fedakarlıklarına minnettar olduklarını ifade etti. Ekici, gazetecilerin yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun gelişimi için önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı.