Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zirai don dolayısıyla ağaçların zarar gördüğü Develi’de incelemelerde bulundu.

12 Nisan 2025 Cuma günü Kayseri kent merkezinde ve ilçelerde görülen aşırı soğuk ve kar yağışından kaynaklı meydana gelen zirai donun etkilerini yerinde görmek için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Yusuf Turan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Belediye Başkanı Adem Şengül, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Toker, İl Tarım Müdürü Bülent Saklav, İlçe Tarım Müdürü Hasan Avanoğlu, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, muhtarlar ve üreticiler Gazi Mahallesi’nde bulunan elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Zirai donun etkisi hakkında yetkililerden ve üreticilerden bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek; "Yaşanan bu afetten dolayı üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef zararımız çok büyük. İnşallah Tarım il ve ilçe müdürlüğümüzün koordinesinde üreticilerimize gerekli eğitim verilerek ağaçlarımızın kurtarılması ve zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Devletimiz her zaman üreticilerin yanında olacaktır. Rabbim her türlü afetten bizleri muhafaza etsin" dedi.

Develi’de yaklaşık 10 bin dekarlık alanın zirai dondan olumsuz etkilendiğini belirten Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise; "Hepimizi olumsuz etkileyen ve ziyadesiyle üzen bir doğal afet yaşadık. Çiftçilerimizin kendi gayretleriyle önlem almaya çalıştıklarını biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı zirai don yaşanan illerimizin milletvekilleriyle istişareler yaparak bundan sonraki süreçte yürütülecek çalışmalarla alakalı istişarelerde bulundu. Maalesef doğal afet olunca elden çok bir şey gelmiyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine çiftçilerimizin üreticilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Rabbim afetin her türlüsünden bizleri korusun. Hepimizi etkileyen bu afetten en çok zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.