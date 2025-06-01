Hakkâri Valisi Ali Çelik, İl Halk Kütüphanesi tarafından yürütülen Kitap Kulübü’nün 11. etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Hakkâri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve edebi farkındalık oluşturmak amacıyla Rus yazar Nikolay Gogol’un "Palto" adlı eseri ele alındı. Etkinlikte konuşan Vali Ali Çelik, kitaplar üzerine düşünmenin ve birlikte okumanın önemine vurgu yaptı. Moderatör eşliğinde Gogol’un hayatı ve eseri hakkında bilgiler paylaşıldı. Gençlerin yorumlarını dikkatle dinleyen Vali Çelik, onlarla fikir alışverişinde bulunarak kişisel tecrübelerini aktardı ve çeşitli tavsiyelerde bulundu.

"Kelimelerin yazılışları aynı ama insan zihnindeki karşılıkları hiçbir zaman aynı değildir" sözünü hatırlatan Vali Çelik, bireylerin yaşadıkları tecrübeler doğrultusunda okudukları eserlere farklı anlamlar yüklediğini ifade etti.

Programın sonunda gençlerle birebir sohbet etme fırsatı bulan Vali Çelik, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlere, fikri derinliğiyle dikkat çeken Roger Garaudy’nin "İnsanlığın Medeniyet Destanı" adlı eserini hediye eden Vali Çelik, bir sonraki buluşmada bu eserin değerlendirilmesini önerdi.