HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik, gençlerin diğer mesleklere kıyasla çiftçiliğe ve tarımsal üretim faaliyetlerine ilgisinin düşük olduğunu ifade ederek, bunun bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Hakkari’de çiftçilik sektöründe yaşanan sorunlar ile ihtiyaçların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıda, Hakkari’de tarımsal ürünlerin pazarlanması ve piyasaya sürülmesi aşamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, Tarım Bakanlığı Coğrafi İşaretler Koordinatörü Dr. Neşe Altıntaş, Tarım Bakanlığı Pazar Araştırmaları Koordinatörü Dr. Ülkü Durdu, Hakkari İl Tarım Müdürü Mehmet Asım Şen, kurum temsilcileri, birlik ve oda başkanları, kadın kooperatifleri ile tarımsal kalkınma kooperatiflerinin temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

"Mevcut potansiyeli daha etkin kullanmalıyız"

Toplantıda konuşan Vali Ali Çelik, Hakkari’de tarımsal üretim potansiyelinin oldukça düşük olduğunu belirterek, "Mevcut potansiyeli ve elimizdeki kaynakları daha efektif kullanmanın arayışları hepimiz için en önemli gerçeklik. Tarımsal üretimi artırma gayreti içindeyiz. Gelişen teknolojik imkanlar, bu alanda yeni fırsatlar sunuyor. Ancak gençlerin diğer mesleklere kıyasla çiftçiliğe ve tarımsal üretim faaliyetlerine ilgisi düşük. Bu da bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan ise toplantıda, illerde yapılan saha araştırmaları ve Avrupa Birliği nezdinde coğrafi tescilli ürünlerin kazandırılması konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesi ve soru cevap ile sona erdi.