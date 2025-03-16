Bilecik’te yetim, öksüz çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar programında bir araya gelen Vali Şefik Aygöl, çocuklarla bol bol sohbet etti.

Öğretmenevi’de gerçekleşen iftar programına Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl’ de katıldı. Vali Aygöl, iftar boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadılar. "Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuzdur" diyen Vali Aygöl, çocukların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Bu özel gece, sıcak anlara sahne olurken, çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu herkesi duygulandırdı.