Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Erzincan’ı ve Türkiye’yi PISA sınavında temsil edecek olan Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Düzenlenen programda öğrencilere hitap eden Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’da sözde değil özde bir birliktelik olduğuna değinerek bu birlik ve beraberliğin de sporda, sanatta, bilimde pek çok başarıyı getirdiğini belirtti.

Vali Aydoğdu, "Erzincan’ımızın gençleri çok çalışkan, çok dürüst ve çok saygılı. Gençlerimizdeki bu güzel erdemler şehrimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda en çok ödül alan iller arasına sokuyor. PISA sınavında okuduğunu anlama önemli. Bu nedenle kitap okumanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Sizlere bu konuda güveniyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında öğrencilere sınavda başarılar dileyen Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun’a, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’a ve öğretmenlere de öğrencilere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.