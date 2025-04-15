Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli Çıpalı Konak Kütüphanesi’nde "Çıpalı’da Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Yerel şairler Harun Yakarer, Zeynep Arkan, Oğuz Ertürk ve Samet Atılgan’ın katıldığı etkinlikte yakılan ateşin etrafında şiirler seslendirilerek, katılımcılara hem edebi hem de manevi anlamda zengin bir gece yaşatıldı. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın ve Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan’ın eşi Sedef İnan da katıldı.