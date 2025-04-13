Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak bugün hizmete başlayan Acil Servis alanında incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kurukluyıldız’dan sunulan hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Aydoğdu, Acil Servis’te tedavi gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Yoğun Bakım, Ameliyathane ve Yataklı Servis’leri ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar dileyen Vali Aydoğdu, "Devletimiz sağlık sektöründe çok önemli yatırımları hayata geçirmekte. Hizmete yeni giren modern ve yüksek standartlı bu hastanemiz de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Erzincanlı hemşehrilerimiz ve çevre illerden gelecek olan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini çok daha iyi koşullarda alma imkânına sahip olacaklar. Yeni hastanemizin şehrimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.