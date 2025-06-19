Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı iş birliğiyle kurulan Düve Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Hamza Aydoğdu’ya Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve beraberindeki birim amirleri eşlik etti.

850 büyükbaş hayvan kapasiteli ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde tek olan merkezde ve merkez bünyesinde kurulan Kan Analiz Laboratuvarı’nda incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu, tarım ve hayvancılığın Erzincan için çok önemli olduğunu belirtti Modern teknolojilerle donatılmış tesisin Erzincan ve bölge için oldukça önemli olduğunu ve bu tür projelere her zaman destek verileceğini ifade eden Vali Aydoğdu, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay’a ve çalışanlara çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.