DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlayarak "Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Selçuk Aslan, "Kadın, umudun, iyiliğin, üretmenin ve birlikte ilerleme yolculuğunda yaşamın en kıymetli karşılığıdır. Üreten, umut eden, değer katan, zorlukların üstesinden gelmede en büyük gücü varlıkları ve emeklerinden alan tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım. Kadın, kendi zarafetini ailesine, işine, topluma ve ülkesine en yüce şekilde emeği ile yansıtandır. Tarihimiz boyunca kadınlarımız; cesaretleri ve merhametleriyle gün oldu cepheye mermi taşıdı, gün oldu Mehmetçik’in yaralarını sardı. Söz konusu vatan diyerek ulvi görevleri üstlenerek ön sıralarda yer almaktan bir an bile imtina etmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez’ veciz sözü bu minvalde çok kıymetlidir. Türk kadınları; bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Halime Hatun, Nene Hatun, Kara Fatma, Safiye Ali, Sabiha Gökçen gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır. Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında büyük bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; ‘Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olarak’ tanımladığı kadınlarımız ailenin en temel direği, yaşamın kendisi, çalışkanlığın karşılığı, geçmişten bugüne uzanan en büyük ilham kaynağıdır. Anne, evlat, kardeş, eş. Kadın, hiç bitmeyen şefkat; var oluşundan doğan sevgiyle eğiten, öğreten, yetiştiren, derleyen, toparlayan, özveriyle yeniden hayat veren emektir. Umudun, mücadelenin, cesaretin, faziletin ve bilginin en kıymetli karşılığıdır. Yaşam boyu öğrenci, yaşam yolunda öğretmen; bir aileyi, toplumu ve ülkeyi ileriye götürendir. Kadına tamamlayıcı rol biçen değil, birleştirici bir rol üstlenen; her soruyu başkalarının kararlarıyla değil kendi kararlarıyla yanıtlama cesareti gösteren; bir güne özel değil her gün özelinde değer üreten, hizmet eden, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız paylaşan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı varlıklarıyla anlamlı kılan gücünü bilgi, sevgi, merhamet ve emekten alan, örnek olan, yaşamın her kolunda çiçekler açtıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutmayalım; gücümüz emeğiniz, varlığınız değerimiz" ifadelerinde bulundu.