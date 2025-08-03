Uşak Valisi Naci Aktaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kur’an kursunda camide eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

ValiNaci Aktaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl "Her Yaz Yeni Bir Heyecan: Cami, Çocuk ve Kur’an" ile "Yazımda Kur’an Var" sloganlarıyla yürütülen yaz Kur’an kursları kapsamında Hz. Ebubekir Camii’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Kurs ortamında çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Aktaş, Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler, itikad, ibadet, siyer ve ahlak derslerinin yanı sıra düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, il genelinde büyük bir katılım ve ilgiyle sürdürülen yaz Kur’an kurslarına, ilçeler dâhil yaklaşık 14 bin öğrencinin devam ettiğini belirtti.

Vali Aktaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz döneminde açtığı Kur’an kursları, şehrimizde de yoğun bir katılımla yürütülüyor. İl merkezimiz ve köylerimizde toplam 178 camide 5 bin 853 öğrencimiz, 63 Kur’an kursunda ise 3.422 öğrencimiz eğitim görüyor. Öğrencilerimizin eğitiminde 273 erkek ve 138 kadın öğreticimiz görev yapıyor. Emeği geçen tüm din görevlilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.