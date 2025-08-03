Bilim ile halkı buluşturmaya devam eden Uşak Üniversitesi bu hafta Üniversite-Köy buluşmaları kapsamında düzenlediği "Bilim Kafe" etkinlikleri için Uşak Merkez Yenişehir Köyüne gitti. Akademisyenler, köy halkına tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli bilgiler verdi.

Toplantıya Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, akademisyenler ve köy halkı katıldı.

Toplantıya katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Üniversitelerde üretilen bilgiler halkla buluştuğu, onların sorunlarını çözdüğü zaman işlevsel olur. Biz de bu amaçla halkımızla akademisyenlerimizi bir araya getirip akademide üretilen bilgiyi halka ulaştırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip bilgilerini paylaşan hocalarımıza, köyümüzün muhtarına ve bizi dinlemeye gelen katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak’ın yaptığı toplantıda Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Sibel Alapala "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sorunları"nı, Doç. Dr. Osman Yüksel ise "Hayvan Beslemede Kaliteli Kaba Yemlerin Önemi, Anız Yakmanın Toprak ve Tarıma Etkileri"ni anlattı.

Hayvancılıkta yem seçiminin önemi

Doç. Dr. Osman Yüksel, "Hayvan Beslemede Kaliteli Kaba Yemlerin Önemi, Anız Yakmanın Toprak ve Tarıma Etkileri" başlıklı bir sunum yaptı. Doç. Dr. Yüksel sunumunda yetiştirilen hayvandan iyi verim almak için doğru yemin verilmesi gerektiğini söyledi. Yem statüsünde olmayan maddelerin değil protein oranı yüksek, kaliteli yemlerin verilmesi gerektiğini örnekler anlattı.

Son dönemde hem Uşak’ta hem de ülkemizde birçok yangının çıktığını söyleyen Doç. Dr. Osman Yüksel, anız yakmanın hem toprak yapısını bozduğunu hem de yangınlara neden olduğunu belirtti. Halkı anız yakımı konusunda uyaran Doç. Dr. Yüksel, "Bu yöntemin kısa vadede kolaylık sağlasa da uzun vadede toprak ve çevreye büyük zarar veriyor" dedi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakımının incelikleri

Doç. Dr. Sibel Alapala ise "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sorunları" başlıklı sunum yaptı. Doç. Dr. Alapala sunumunda hayvan seçiminden yem ve bakım tekniklerine çiftçinin eğitilmesinden hayvanların barınacağı alana kadar geniş bir çerçevede anlatım yaptı.

Sunumlar sonrasında Doç. Dr. Osman Yüksel ve Doç. Dr. Sibel Alapala dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Etkinlik Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın buluşmaya katkıda bulunan; Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak, Doç. Dr. Osman Yüksel, Doç. Dr. Sibel Alapala’ya ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş’ın da Yenişehir Köyü Muhtarı Esat Tahir Çoşkunoğlu’a teşekkür belgesini vermesiyle son buldu.