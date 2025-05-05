Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Işık Çakır Sultan Cemevini ziyaret ederek Alevi Dedesi Nazmi Aydedeoğlu ve Alevi vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Vali Aktaş; farklı inanç ve kültürlerin bir arada, barış içinde yaşamasının toplumsal huzura katkı sunduğunu ifade ederek, misafirperverlikleri için Cemevi yöneticilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Aktaş, ziyaret programı kapsamında; "Birlikte Yapabiliriz" projesi çerçevesinde, İl Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla Umre ibadetini yerine getiren gençlerle de buluştu.

Gençlerle gerçekleştirilen buluşmada, maneviyatın birey gelişimindeki rolüne dikkat çeken Vali Aktaş, kutsal topraklarda edinilen tecrübelerin gençlerin sosyal ve manevi hayatlarına olumlu katkılar sağlayacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Müftülüğü yetkililerine ve destek sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Ziyareti sırasında Vali Aktaş’a; Belediye Başkanı Özkan Yalım, Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz ve kurum müdürleri eşlik etti.