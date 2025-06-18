Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde yapımı devam eden "Mardin Çocuk Evleri Sitesi" inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, hayırsever iş insanları Kenan Kösen ve Hasan Keleşoğlu’ndan çalışmaların son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İnşaat alanında yetkililerle görüşen Vali Akkoyun, projenin ilerleyişine dair değerlendirmelerde bulunarak, yapılan bu tür yatırımların önemine dikkat çekti.

Vali Akkoyun’a ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci eşlik etti.