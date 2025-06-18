Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya’da Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı.

Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde bin 255 hafız için düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı.

"Hafızlarımızı, annelerini, babalarını, hocalarını tebrik ediyorum"

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en mutlu merasimde olduklarını belirterek, "Kur’an-ı Kerim’in öğrenildiği ve öğretildiği eğitimin sonunda yapılan merasim de en hayırlı merasimdir. Bundan da daha hayırlısı yoktur. Sizleri tebrik ediyorum. Hafızlarımızı, annelerini, babalarını, hocalarını tebrik ediyorum. Ne büyük bir işi başardınız. Kiminiz 1 yıl kiminiz 2 yıl çalıştınız. Ama istikrarlı bir şekilde çalışmanızın karşılığını bugün İcazet Merasimiyle alıyorsunuz. İcazetnameyi benim de altında imzamın olduğu belgenin sağ tarafta besmelenin altında bir ayet, sol tarafında hadisi şerif yazılı, Osmanlı döneminden gelen icazetnameyi uyarlayarak Osmanlı dönemindeki o icazetnameyi ihya ederek bunu yaptık" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise sabırla yürütülmüş uzun bir yolculuğun, inançla örülmüş bir olaya tanıklık ettiklerini ifade etti.

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe müftüleri, diyanet görevlileri, kurum müdürleri, hafızlar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.