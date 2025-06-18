Bolu’nun Mudurnu ilçesine ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Kurtlar köyü İshaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk müdahale orman işletmesine ait arazözlerle yapıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık orman örtüsünün zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları titizlikle devam ediyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.