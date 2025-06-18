Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Satranç Federasyonu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, yönetim kurulu üyeleri Alper Efe Ataman, İnanç Dinçsoy ve Kadir Açıkbaşlar yer aldı. İZTO yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı görüşmede gelecek dönem ve turnuvalar hakkında karşılıklı görüşler paylaşıldı.