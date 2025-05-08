T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ve tiyatroyu raylar üzerinde Anadolu’ya taşıyan "Vagon Sahne" projesi, Uşak’ta sanatseverlerle buluştu. Uşak Tren Garı’nda gerçekleştirilen temsillerde çocuklar ve yetişkinler tiyatronun büyülü atmosferini doyasıya yaşadı.

Adana Devlet Tiyatrosunun proje yürütücülüğünü üstlendiği etkinlikte, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı olan "Masal Treni" adlı çocuk oyunu saat 13.00’te, yetişkinler için sahnelenen "Misafir" adlı oyun ise saat 19.00’da izleyiciyle buluştu. Uşaklı sanatseverler, farklı ve etkileyici bu sahne deneyimine büyük ilgi gösterdi.

Raylar üzerinde yoluna devam eden Vagon Sahne, Uşak’taki temsillerin ardından bir sonraki durağı olan Afyonkarahisar’a uğurlandı. Proje kapsamında toplam 22 temsil verilmesi planlanıyor.

Uşak’taki etkinliğin gündüz bölümüne Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar’da katıldı.