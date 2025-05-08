Antalya’da düzenlenen Uluslararası Zafer Turnuvası’nda Edirne’yi temsil eden 4 sporcudan tek madalya, genç sporcu Eylem Engin’den geldi. 3 gün içinde iki farklı yaş kategorisinde mindere çıkan Engin, hem U17 hem de U20 kategorilerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

U17 kategorisinde mücadele eden Eylem Engin, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. İki gün sonra düzenlenen U20 Gençler kategorisinde de birinci turda Türk, ikinci turda Polonyalı, finalde de Macar rakibini yenerek 72 kiloda şampiyon olarak turnuvadan ikinci altın madalyayla ayrıldı. Milli takımda grekoromen ve serbest stil dahil toplam 30 sıklette altın madalya alan tek isim olmayı da başaran Eylem Engin, başarısıyla hem Edirne’yi hem de Türkiye’yi gururlandırdı.

İlk turu BAY geçen Eylem Engin, ikinci turda Kırgız rakibini sayı tuşuyla mağlup etti. Üçüncü turda yani yarı finalde Türk rakibini 10-0 teknik üstünlükle geçti. Finalde ise yine bir Türk rakibini tuşla yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

U20 Gençler kategorisinde altın madalyaya ulaşan Engin, Avrupa Şampiyonası yolunda da önemli bir adım atmış oldu.

Şampiyon sporcu Eylem Engin yaptığı açıklamada, "Öncelikle beni bu spora teşvik eden, başarılarımın mimarı ve milli müsabaka olmasına rağmen Antalya’ya gelerek bana destek olan Tamer Ergül hocama, Turhan Arslantürk hocama, ayrıca TOHM hocalarıma, Spor Şube Müdürümüz Murat Ulaşdır’a, İl Müdürümüz Selim Ak’a ve Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen’e teşekkür ederim" dedi.