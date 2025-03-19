Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapı bisiklet takımıyla yeni yetenekleri keşfetmeye ve geleceğin şampiyon pedallarını yetiştirmeye devam ediyor. 8-17 yaş aralığındaki minik ve genç sporcular, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yeteneklerini keşfediyor. Türkiye’yi temsil edecek geleceğin şampiyon pedalları bu vadide yetişiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapı bisiklet takımıyla geleceğin yeteneklerini keşfetmeye ve geleceğin şampiyon pedallarını yetiştirmeye devam ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen yoğun antrenman programıyla 8-17 yaş aralığındaki minik ve genç sporcular yeteneklerini geliştiriyor. Haftanın 5 günü, salı ve cumartesi günleri arasında gerçekleştirilen antrenmanlarda, 40 lisanslı sporcu olmak üzere 100’ü aşkın sporcu pedal çeviriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman antrenörleri eşliğinde sürdürülen bu eğitimler, genç sporcuların fiziksel ve teknik gelişimlerine katkı sağlarken, geleceğin profesyonel bisikletçilerini yetiştirme hedefiyle ilerliyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin modern parkurlarında sürdürülen antrenmanlar, genç sporculara hız, denge ve teknik beceri kazandırırken aynı zamanda dayanıklılık ve özgüvenlerini artırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet sporuna verdiği önemle şekillenen bu eğitimler, gelecekte milli ve uluslararası arenalarda başarı elde edecek sporcuların yetişmesine zemin hazırlıyor.