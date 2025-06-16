SUBÜ Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, mesleğe yönelik düzenlediği konferanslar ile uzman isimleri öğrencilerle buluşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu’nun mesleğe yönelik olarak düzenlediği konferanslar ile öğrenciler uzman isimlerle bir araya geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen ilk konferansta Eğitimci-Yazar Asiye Gümüş Yücel öğrencilere ‘İz Bırakan Öğretmenlik, Kalemle Anlam Kazanan Hayatlar’ başlıklı sunum yaptı. Yücel sunumunda; öğretmenliğin manevi yönü, öğrencilerle kurulan bağ ve eğitimde iz bırakmanın yolları üzerine bilgiler verdi. İkinci konferansa Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) Nöroloji Yoğun Bakım Hemşire Yardımcısı olarak görev yapan Yağmur Toprak konuk oldu. ‘Hemşirelikte Profesyonel Gelişimin Anahtarı: Yetkinlikten Liderliğe’ isimli bir sunum yapan Toprak; öğrencilere hemşirelik mesleğinde gelişim süreçleri, liderlik becerileri ile sağlık sektöründeki deneyimlerini aktardı. Konferansların moderatörlüğünü üstlenen Topluluk Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tanrıkulu etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin farklı meslek alanlarında deneyim kazanmış isimlerle bir araya gelmesini çok önemsiyoruz. Bu tür etkinlikler, gençlerin kariyer yolculuklarında daha bilinçli adımlar atmalarına ve ilham almalarına katkı sağlıyor" dedi.