Çorum’da birlikte yaşadığı kadının evi terk etmesi üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Gülalibey Mahallesi Sanayi 2. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde üzerine benzin döken S.K. (44) isimli şahıs, kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Birlikte yaşadığı kız arkadaşının evi terk etmesi sebebiyle intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen şahıs eylemini sonlandırdı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.