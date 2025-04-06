Manisa’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 42 bin 178 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve Akhisar İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen zehir tacirlerini takibe aldı. Büyük çapta uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleştirileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, N.Ö. (32) ve A.G. (33) isimli şahısların bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 42 bin 178 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen K.G. (43), H.G. (22), M.S. (30) ve E.S. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Ö., A.G., H.G., M.S. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.